Les étrangers délinquants ou radicalisés privés du statut de réfugié annonce Gérald Darmanin

Gérald Darmanin

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides retire les protections d’asile de ceux qui sont en contradiction avec les valeurs de la République

"Au total, il y a 30 % d’éloignements forcés de plus que sous les deux quinquennats précédents. Dans le même temps, nous naturalisons 30 % de moins. Nous avons durci les conditions d’intégration et les entretiens d’assimilation qui comprennent désormais un examen du français, à l’écrit comme à l’oral. Nous sommes aussi très fermes sur les retraits et les refus de titres de séjour de personnes qui troublent l’ordre public." déclare ce matin Gérald Darmanin, au Figaro.

"Et, fait inédit, nous avons demandé à l’Office français de protection des réfugiés (OFPRA) de retirer les protections d’asile pour ceux qui seraient en contradiction avec les valeurs de la République. Ces trois derniers mois, 147 décisions de retrait de protection ont été prises. C’est sans précédent." ajoute le ministre de l'Intérieur.

Les employeurs qui embauchent des étrangers en situation irrégulière sont aussi visés explique Gérald Darmanin : "Ce sont des délinquants et une partie du patronat y a une part de responsabilité. Dès cette semaine, j’ai donné instruction aux préfets de multiplier les opérations anti-fraude et de procéder à des fermetures administratives."