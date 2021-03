Eglise

Dans une tribune leurs responsables critiquent la nouvelle loi faite de contraintes et de contrôles multipliés à leurs yeux

Éric de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, le pasteur François Clavairoly, président de la Fédération protestante de France, le métropolite Emmanuel Adamakis, du Patriarcat œcuménique en France, publient une longue tribune commune annoncée par le titre principal de la Une du Figaro.

Ils expriment ainsi publiquement leur inquiétude devant le projet de loi « confortant les principes de la République ». Selon eux "D'une loi qui énonce les conditions de la liberté et laisse cette liberté s'exercer, on fait une loi de contraintes et de contrôles multipliés."

Mais ils reconnaissent qu'il y "a effectivement en France des menées que l'on peut à bon droit qualifier de « séparatistes » : des actions conduites de manière délibérée pour amener la population d'un quartier à s'extraire du cadre républicain, à renoncer à participer à un ensemble politique et social dans lequel les appartenances diverses n'interfèrent pas dans les relations de chacun avec tous, en revendiquant au contraire de constituer des groupes qui profiteront même du cadre républicain pour mieux s'en dispenser. Les moyens d'action peuvent être la violence, ils sont plus souvent la contrainte sociale, l'intimidation, la prédication menaçante".