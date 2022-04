Les musulmans se sont très largement tournés vers Jean-Luc Mélenchon, en tête à 69%, et les protestants vers Emmanuel Macron, à 36%.

Les catholiques ont voté à 29% pour le président sortant (contre 27,5 % pour l'ensemble des Français), à 27% pour la candidate du Rassemblement national (23,3%), 10% pour Eric Zemmour (7,1%), et à 7% pour Valérie Pécresse (4,8%). Les candidats d'extrême droite ont obtenu 40% si on additionne les votes en faveur de Marine Le Pen, Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan (3%), soit plus que l'ensemble des Français (32,5%).

Les catholiques votent de manière moins marquée à gauche : 14% des personnes de cette confession ont voté pour Jean-Luc Mélenchon (22% chez l'ensemble des Français), 3% pour Yannick Jadot, 2% pour Anne Hidalgo et Fabien Roussel.

Chez les musulmans, Jean-Luc Mélenchon est très loin (69%) devant Emmanuel Macron (14%) puis la candidate du Marine Le Pen (7%).

Le sondage a été mené dimanche auprès d'un échantillon de 3784 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 4.066 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur entre 0,7 et 1,6 point.