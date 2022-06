Législatives : PS, EELV et PCF refusent la constitution du groupe unique de la Nupes souhaité par Mélenchon

Jean-Luc Mélenchon prononce un discours après les premiers résultats des élections législatives à Paris, le 19 juin 2022.

Le Parti socialiste, EELV et le PCF ont déclaré ce lundi refuser la proposition de Jean-Luc Mélenchon de former un groupe Nupes unique à l'Assemblée Nationale, estimant que l'accord de coalition signé début mai prévoyait des groupes distincts.

« La réponse est non », oppose le Parti socialiste. « Nous avons des groupes, et des intergroupes pour nos positions communes. C'est non », assure-t-on.

Le PCF déclare : « un intergroupe oui, pour porter nos combats communs. Un groupe unique, nous n'y sommes pas favorables car nous avons des différences ». « Ce n'est pas du tout ce qui a été convenu dans notre accord, il n'a jamais été question qu'on se fonde dans un seul groupe », poursuit-on.

« Un groupe chacun, un intergroupe pour nos positions communes. C'est une initiatives des seuls LFI, à laquelle nous ne sommes pas favorables », annonce EELV.