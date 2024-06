Cette vue aérienne montre le quartier économique de La Défense et « La Grande Arche de la Défense », à l'ouest de Paris, le 1er juin 2022.

L’Afep ne cite pas nommément le RN ou le Nouveau front populaire. Mais dans un communiqué publié ce lundi, l’Association française des entreprises privées précise ses attentes pour les deux scrutins à venir. Ces votes « sont absolument décisifs pour l'avenir économique, social et environnemental du pays », fait-elle savoir.

« L'Afep prend part au débat car le résultat des élections législatives déterminera la position et la crédibilité de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et internationaux, et donc sa capacité à agir pour ses intérêts dans un monde qui se fractionne et où les conflits se multiplient », relève l’organisation.

L’Afep, qui regroupe 117 grandes entreprises comme Air France-KLM, Airbus, Engie, L’Oréal, Shell, LVMH ou Michelin, rappelle que les positions des Français, durant ces élections, vont conditionner « la capacité des grandes entreprises et leurs millions de salariés à poursuivre leur développement, à innover et à maintenir l'emploi et le pouvoir d’achat ».

Sans citer le RN ou le Nouveau front populaire, l’Alep alerte sur un « risque majeur » : « celui du décrochage durable de l’économie française et européenne », aux effets massifs sur l’emploi et le « modèle social » tricolore. L’organisation prône au contraire « la stabilité », « la poursuite de la mobilisation en faveur du travail », « l’ouverture » mais aussi « l’approfondissement de la transformation des services publics » et la « responsabilité budgétaire ».