Législatives : Bruno Le Maire alerte sur le risque de « crise financière » et de « déclin économique »

Bruno Le Maire.

Bruno Le Maire a mis en garde lundi sur X contre le risque de «crise financière» et de «déclin économique de la France» que constituait selon lui «la nouvelle donne politique» issue des élections législatives dimanche, où aucun camp politique n'a réussi à dégager de majorité absolue.

«L'application du programme de rupture du Nouveau Front populaire», arrivé en tête des législatives, «détruirait les résultats de la politique que nous avons conduite depuis sept ans», estime le ministre français de l'Économie et des Finances, en poste à Bercy depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. «Ce projet est exorbitant, inefficace et daté. Sa légitimité est faible et de circonstances. Il ne doit pas s'appliquer», juge le ministre de l'Économie.