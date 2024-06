Législatives 2024 : plus de 160 sportifs appellent à voter "contre l'extrême droite" dans une tribune

160 sportives et sportifs ont signé une tribune pour appeler à voter "contre l'extrême droite" sur le site du journal L'Équipe, dimanche 16 juin.

Le sport français se mobilise. Après l'appel au vote contre "les extrêmes" de Kylian Mbappé lors de sa conférence de presse dimanche à Düsseldorf et la prise de position anti-RN de Marcus Thuram, ce sont plus de 160 sportives et sportifs qui ont signé une tribune pour appeler à voter "contre l'extrême droite" sur le site du journal L'Équipe, dimanche 16 juin.

"L'extrême droite est en opposition profonde avec la construction d'une société démocratique, tolérante et digne", dénoncent les signataires de ce texte, parmi lesquels Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga, Marion Bartoli ou Marie-José Pérec. Ils pointent du doigt l'extrême droite qui "exploite [les] différences et manipule nos peurs pour nous diviser".

"Nous sommes bien conscients des difficultés grandissantes que beaucoup rencontrent pour joindre les deux bouts, de la colère face aux inégalités, du manque d'engagement et de la peur de l'avenir", admettent les sportifs. Mais ils pointent aussi les "leçons du passé", du "nazisme et [de] l'antisémitisme", et estiment que le Rassemblement national "continue aujourd'hui de se nourrir de racisme et de xénophobie".

"Nous appelons toutes les personnes passionnées de sport à se mobiliser contre la montée de l'extrême droite", concluent les signataires. La liste de l'intégralité des signataires peut être consulter ici.

Au lendemain de la dissolution de l'Assemblée nationale, 350 autres personnalités avaient aussi appelé dans une tribune, publiée dans le journal Le Monde, à l'union des gauches pour faire barrage à l'extrême droite.