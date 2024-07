Législatives 2024 : Marine Tondelier au bord des larmes après les propos de Bruno Le Maire

Marine Tondelier arrive a son bureau de vote, à Hénin-Beaumont, dans le Nord de la France, pour voter au 1er tour des législatives anticipées, le 30 juin 2024.

Un jour après le premier tour des élections législatives, les nerfs des responsables politiques sont mis à rude épreuve. Ce lundi matin, la secrétaire nationale des Écologistes Marine Tondelier était l’invité de Franceinter et s’est montrée particulièrement émue et en colère contre Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie.

« Je suis atterrée et extrêmement en colère ». Sur France Inter, Marine Tondelier est revenue sur les propos prononcés par Bruno Le Maire quelques minutes plus tôt au micro de la radio publique. En cas de second tour sans candidat du camp Macron, le ministre de l’Économie a appelé les électeurs macronistes « à voter pour un candidat du camp social-démocrate, c'est-à-dire un représentant du Parti socialiste, du Parti communiste ou des Verts ». Une mise à l’écart volontaire de La France insoumise qualifiée par ce dernier de « danger pour la Nation ».

Au bord des larmes, la patronne des écologistes a tenu à revenir sur cette prise de position. « Je suis très émue parce que ça fait 10 ans que je vis dans une ville tenue par le Rassemblement national », a confié Marine Tondelier qui habite à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Reprenant ses esprits, la conseillère municipale de 37 ans a ensuite attaqué l’ancien ministre sarkozyste : « Ce que vient de faire Bruno Le Maire c'est un comportement de lâche et de privilégié. C'est hors-sol, c'est lunaire et ce n’est pas à la hauteur de l'histoire », a-t-elle tancé.

Continuant sa vive critique, l’écologiste a considéré que Bruno Le Maire se « trompait de problème » alors que La France insoumise n’est pas en position d’obtenir la majorité absolue des sièges au palais Bourbon contrairement au Rassemblement National. « Heureusement que les électeurs de gauche et écologiste sont moins sectaires et moins lâches que ça. Parce que c'est grâce à ça qu'ils ont gagné en 2017 et en 2022 », a-t-elle déclaré avant de conclure son intervention : « Ils ont choisi le déshonneur aujourd'hui. Ils auront le déshonneur et la défaite ».