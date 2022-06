Législatives 2022 : Damien Abad est qualifié pour le second tour dans la 5e circonscription de l’Ain

Damien Abad est arrivé en tête dans la 5e circonscription de l’Ain, avec 34,23 % des voix.

Damien Abad, député depuis 2012, et Florence Pisani, se sont qualifiés ce dimanche, à l’issue du premier tour des élections législatives dans la 5e circonscription de l’Ain, avec respectivement 33,38% (soit 15,54 % des inscrits) et 23,54 % des voix (soit 10,95 % des inscrits).

Depuis la mairie d’Oyonnax (Ain), Damien Abad a salué des résultats « encourageants pour le second tour » des élections législatives. « Ce qui est important aujourd’hui, c’est de mobiliser les électrices et les électeurs (...) pour faire barrage à ce projet de La France Insoumise qui est un projet de risque, de menace et de danger pour la France », a-t-il indiqué.

Deux jours après son arrivée au gouvernement, Mediapart dévoilait que Damien Abad était visé par des accusations de violences sexuelles. Des accusations qui auraient pu faire pencher la balance en sa défaveur.