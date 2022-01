Légion d’honneur : 547 personnes distinguées en 2021, dont Agnès Buzyn

Le grand collier de la Légion d'honneur à l'Élysée, dans le cadre de la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, le 18 septembre 2021.

La Légion d'honneur a été décernée ce samedi 1er janvier à 547 récipiendaires, répartis entre 453 chevaliers, 72 officiers, 16 commandeurs, cinq grands officiers et un grand’croix. Fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d’honneur est la plus haute distinction honorifique française. Elle compte aujourd'hui plus de 92.000 membres, récompensés pour avoir rendu des « services éminents » à la Nation.

Parmi ces personnalités, Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. Une décoration vivement critiquée par l’opposition, alors que l’ancienne ministre qui a démissionné en février 2020 a été mise en examen en septembre par la Cour de Justice de la République (CJR) pour « mise en danger de la vie d’autrui » dans sa gestion de la pandémie.

Eric Coquerel, député insoumis élu en Seine-Saint-Denis s’est déclaré choqué : « Agnès Buzyn, qui se fait décorer alors qu’elle est partie de son ministère au pire moment et dont le moins qu’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas été plus prévoyante que celui qui l’a suivie, oui, ça me choque ».

Julien Sanchez, porte-parole du Rassemblement National et maire de Beaucaire (Gard) a réagit sur Twitter « La ministre de la Santé qui a déserté pendant la crise sanitaire est promue aujourd’hui 1er janvier 2022 au grade de chevalier dans l'ordre national de la Légion d'Honneur. Tout un symbole. Plus cynique et déconnecté qu'Emmanuel Macron ça existe ? ».

Alors que l’année 2020 était placée sous le signe du Covid, cette promotion 2021 s’avère plus « traditionnelle » et comprend des décorés issus de nombreux champs d’activité : secteur public, domaine économique, culturel, sportifs professionnels …