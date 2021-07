Le variant Delta du coronavirus pourrait être majoritaire en France dès ce week-end

Olivier Véran

Le variant Delta, mutation du coronavirus, "est en train de remplacer" toutes les autres souches en circulation et "sera bientôt majoritaire" en France, probablement "dès ce week-end", a indiqué le ministre de la Santé Olivier Véran, invité de France Inter vendredi matin. "Il n'était pas loin de 50% hier soir."

Initialement repéré d’Inde, particulièrement développé en Angleterre, en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, le variant Delta est "apparu il y a quelques semaines dans notre pays et est plus contagieux, 60% de plus que les autres souches virales que les autres qui circulaient jusqu’ici", a précisé le ministre. "Il entraîne une nouvelle hausse des contamination en France et dans beaucoup de pays qui nous entourent."

Le variant étant plus contagieux "La dynamique épidémique montre que chaque semaine, il y a environ 50% de contaminations en plus que la semaine précédente" a ajouté le ministre.