Pfizer

"Les autorités américaines nous ont déjà donné leur autorisation pour la vaccination des jeunes de 16 à 18 ans, avec une efficacité de 100 %. Nous venons de terminer nos analyses sur les 12-15 ans. Pour eux, je suis convaincu que notre vaccin sera approuvé. Dans les prochains jours, nous allons soumettre ces résultats au régulateur européen" explique le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dans une interview aux Echos.

"Nous avons déjà lancé une série d'études qui portent sur les enfants de 5 à 11 ans, de 2 à 5 ans et les bébés de six mois à deux ans. Nous sommes très, très prudents avec les enfants. Nous avons commencé par de très petites doses, et nous cherchons à voir quelle devrait être la dose qui donne une protection. Ces études seront terminées vers la fin de l'année. Peut-être allons-nous commencer par la tranche 5-11 ans, puis les plus petits. Nous utilisons actuellement le même vaccin pour ces enfants - c'est juste une plus petite dose." ajoute le PDG