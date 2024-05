Le projet européen de François-Xavier Bellamy pour sortir de la tenaille Macron-Le Pen

Alors que l’échéance du 9 juin approche, Les Républicains misent sur les derniers jours de campagne. De son côté, François-Xavier Bellamy espère une dynamique nouvelle, salutaire alors que Les Républicains piétinent dans les sondages.

Lundi, les dernières données du rolling Ifop/Le Figaro, dans lequel les LR espéraient récolter les fruits du dernier coup d’éclat de Bellamy à Sciences Po, indiquent toujours une stagnation à 7,5 % d’intentions de vote.

Pour Bellamy, la sortie du projet européen est une occasion de marquer la singularité des LR face aux deux « impasses » Macron et Le Pen. « La qualité première de notre projet est d’être absolument fidèle à ce dont l’Europe a besoin aujourd’hui. Tous les Français savent que la France est en Europe et qu’il n’y a rien à gagner à s’isoler. Mais tous les Français savent aussi que, si nous voulons une Europe utile, un changement de cap en profondeur s’impose ».

François-Xavier Bellamy prône une Europe limitée à ses propres compétences qui ne « fragilise » par les démocraties nationales. « Je ne crois pas qu’il y ait quoi que ce soit à gagner d’une sorte de fédéralisme clandestin », affirme-t-il. Il est aussi plus que réservé face à la tentation de « toujours plus de dettes et d’impôts européens » et au risque de voir les États privés de leur droit de veto. « C’est le contresens à ne surtout pas commettre. Les Républicains croient au contraire que c’est en renforçant nos démocraties que l’Europe fera la preuve de son efficacité. »

Pour se démarquer du RN, Les Républicains souhaitent imposer des nouveautés dans le débat tout en rappelant la « constance » de leur action européenne. Bellamy pointe les incohérences passées sur le « Frexit », la « sortie de l’euro » et la « sortie de l'Otan ». « Et aujourd’hui, critique-t-il, ils veulent consolider l’union des marchés de capitaux… Impossible de ne pas savoir à ce point où l’on habite ! C’est même inquiétant. »

Pour LR, on vante une « Europe levier d’Archimède ». « C’est un projet qui propose une troisième voie entre l’Europe fédérale et impuissante des normes et de la technocratie de M. Macron, et la destruction de l’Europe de l’intérieur souhaitée par Mme Le Pen. Plus d’Europe là où elle crée une valeur ajoutée pour les citoyens et les États, mais moins d’Europe là où elle n’en crée pas », soutient Aurélien Caron.