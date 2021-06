Le président du Salvador veut faire du Bitcoin une monnaie officielle du pays

Le Salvador pourrait être le premier pays à adopter officiellement le Bitcoin.

Le président du Salvador, Nayib Bukele, a annoncé ce samedi 5 juin son intention de proposer la semaine prochaine un projet de loi visant à donner un cours légal dans son pays au Bitcoin.

Si son projet est soutenu par le Congrès, ce petit pays d'Amérique centrale serait le premier au monde à adopter officiellement cette cryptomonnaie. Elle serait alors utilisée aux côtés du dollar américain, la monnaie officielle du Salvador.

Selon le président Nayib Bukele, qui a fait cette annonce dans un message vidéo diffusé lors de la conférence Bitcoin 2021, l’objectif est de générer des emplois et de “permettre une inclusion financière à des milliers de personnes qui sont en dehors de l’économie légale”. Au Salvador, “70% de la population n’a pas de compte en banque et travaille dans l’économie informelle”, a-t-il en effet précisé. Le Bitcoin permettra aussi aux Salvadoriens vivant à l'étranger d'envoyer plus facilement des paiements dans leur pays sans passer par des intermédiaires. Alors que ces fonds envoyés depuis l'étranger équivalent à 22% du produit intérieur brut (PIB) du pays, utiliser le Bitcoin permettra d'éviter que des “millions de dollars” n’aillent dans les poches de ces intermédiaires.