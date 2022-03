Le président de la Fédération des chasseurs votera Macron dès le premier tour

Chasse à Courre

Il se dit opposé à Le Pen, Mélenchon, Pécresse et Hidalgo

Interrogé par Le Parisien, sur sa position dans l'élection présidentielle, Willy Schraen, président de la Fédération des chasseurs répond qu'il votera Emmanuel Macron dès le premier tour.

Il explique : "Fabien Roussel vit la chasse. Mais le PCF a annoncé que s’il n’était pas au second tour, il appellerait à voter pour « le candidat de la gauche le mieux placé ». Cela signifie Jean-Luc Mélenchon, voire Yannick Jadot… qui appellent à interdire la chasse. Quant à Éric Zemmour, il dit que la chasse est formidable. Seulement voilà : que fera-t-il au second tour ? Sans doute appellera-t-il à voter pour Marine Le Pen. Or, elle est l’animalisme incarné primaire."

Et : "Valérie Pécresse (...) elle a signé en 2021 la charte régionale pour les animaux de l’association L214, avec des mesures anti-chasses."

Quant à Anne Hidalgo, elle "a une position dogmatique qui vaut Jadot et Mélenchon. Ce n’est pas la ligne habituelle du PS, qui est ancré dans les territoires".

A propos d'Emmanuel Macron, Willy Schraen déclare : "Il ne m’a pas déçu. Aucune loi ou amendement pouvant abîmer la chasse n’a été adopté dans ce quinquennat. À chaque fois qu’on a eu un problème à régler avec un ministre de l’Écologie, il est intervenu. Je voterai Emmanuel Macron dès le premier tour."