Le pourcentage de salariés qui ont déposé un arrêt de travail a augmenté en 2021

Sécurité Sociale

Et la part des arrêts liés au Covid, a été multipliée par deux, de 6 % à 12 %

Selon le baromètre annuel de Malakoff Humanis 38 % des salariés ont posé un arrêt maladie en 2021, contre 36 % en 2020 souligne le quotidien Le Parisien.

Le phénomène concerne aussi les PME, de plus en plus touchées, en hausse de 6 points par rapport à l’an passé.

Pourtant, on est bien loin du record enregistré en 2019 (44 %), auquel a succédé une rupture sensible en 2020 : pendant la première année de pandémie, le télétravail, le chômage partiel, la réduction des maladies infectieuses et le report des hospitalisations ont pu limiter les arrêts.

Tout est en hausse : la part des arrêts liés au Covid, on l'a vu, comme celle liée aux troubles musculosquelettiques (18 %), aux accidents et traumatismes (16 %) ou aux troubles psychologiques (15 %).