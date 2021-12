Pape François

Le traitement des affaires de pédophilie en France n'a pas plû au pape souligne Le Figaro : Il l’a exprimé le 6 décembre devant la presse, à son retour de Grèce: «Quand on fait ce genre d’études, nous devons faire attention aux interprétations».

François a toutefois reconnu ne pas avoir «lu le rapport, ni entendu les commentaires des évêques français». Mais «je vais leur demander qu’ils m’expliquent la chose».

Un autre signe de l’aigreur papale confirme son état d’esprit. L’annulation de l’audience que François devait accorder, le 9 décembre, aux 22 membres de la commission Sauvé à la demande des évêques de France. Ces derniers ont prétexté le besoin pour le pape de se reposer après son périple en Grèce. Or, le 9 décembre, l’agenda de François était bourré à craquer de rendez-vous…

La fameuse «estimation» de 330.000 victimes publiée par la Ciase est une extrapolation statisque, pas une addition réelle de faits avérés.

Une autre étude, plus qualitative, contenue dans le rapport Sauvé, conduite par l’École pratique des hautes études (EPHE), notamment sur la base réelle des dossiers de prêtres pédophiles comptabilisés dans les archives des diocèses et des tribunaux, conclut à une fourchette oscillant entre «4 832» et «27.808 personnes abusées» entre 1950 et 2020.

On en saura plus sur l'attitude du pape puisque les évêques français donneront une conférence de presse à Rome dans l’après-midi pour rendre compte de leur entretien avec le pontife.