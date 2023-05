Le nouveau patron de la FNSEA appelle Bruno Le Maire à donner les noms «des profiteurs de l'inflation»

Arnaud Rousseau reprend l'idée du «name and shame» émise par le gouvernement, contre les industriels qui gonfleraient leurs marges.

À l’instar du gouvernement, le nouveau patron de la FNSEA est partisan du «name and shame» contre les industriels les moins solidaires. Dans un entretien donné au Parisien et publié ce dimanche, Arnaud Rousseau appelle à donner les noms des grandes entreprises industrielles qui surfent sur la hausse des prix pour gonfler leurs marges. «S'il y a des profiteurs de l'inflation, que Bruno Le Maire donne les noms. S'il y a des preuves, arrêtons les menaces et nommons-les», réclame le président du groupe Avril (Lesieur, Puget, Isio 4...), élu à la tête du principal syndicat agricole il y a un mois, appelant à «désigner ceux qui abusent».

Alors que le gouvernement met la pression depuis plusieurs semaines sur les industriels de l'agroalimentaire pour qu'ils rouvrent les négociations commerciales avec les distributeurs, dans un contexte de baisse des prix de certaines matières premières sur les marchés, les menaces se sont durcies cette semaine. Si rien ne se passe dans les prochaines semaines, «on fera du “name and shame” , on citera publiquement les marques qui ne veulent pas négocier à la baisse et je ne suis pas sûre que ça [leur] fasse de la publicité», a averti la ministre déléguée chargée notamment du Commerce Olivia Grégoire mercredi sur RTL.