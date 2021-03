Le nouveau confinement sera moins coûteux que les précédents pour l'économie. Mais elle pourrait ralentir si le tourisme est impacté cet été

Confinement

Le confinement très strict du printemps 2020 avait amputé le PIB d'environ 30 % par mois. Mais les fermetures administratives et les restrictions sanitaires de novembre dernier ont coûté nettement moins cher à l'économie française. Selon l'Insee, la perte n'a représenté que 8 % du PIB. Cette fois Bercy estime que l'impact sera encore inférieur, à 0,2 point de PIB sur l'année, les acteurs économiques s'adaptant de mieux en mieux aux restrictions analysent Les Echos.

Mais, si le confinement devait se prolonger l'impact serait plus important.

Par ailleurs, les économistes de Morgan Stanley craignent que les économies du sud de l'Europe, dont la France, très dépendantes du tourisme, ne ratent une seconde saison estivale. « Le nombre de contaminations augmente, le déploiement du vaccin prend du retard et il y a un risque que l'Europe perde un deuxième été, menant à un nouveau coup dur pour les économies du sud, déjà plus touchées par le Covid en 2020. Avec leurs niveaux d'endettement plus élevés, elles pourraient être plus difficilement en mesure de financer les réponses budgétaires nationales supplémentaires à la crise »