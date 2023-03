Il n'y a plus de jus Le nombre d’interventions pour impayés a augmenté de 10 % en 2022

Le bouclier tarifaire ou l’attribution de chèques énergie complémentaires ne suffisent plus, les coupures et les limitations de puissance chez les consommateurs ont augmenté de 10% en 2022. "Pour la première fois", l’année 2022 aura été marquée par "une baisse des coupures d’électricité" de 38 % : 157 000 coupures ont ainsi été recensées, contre 254 000 en 2021. L’essentiel des interventions pour impayés concernait des "réductions de puissance moins pénalisantes pour les consommateurs concernés", car elles permettent d’assurer un service minimum : lumière, réfrigérateur, recharge de téléphone, etc.

"Cette évolution est principalement due au fait que quelques fournisseurs, notamment EDF, suivant en cela les préconisations du médiateur national de l’énergie, ont décidé de procéder à des réductions de puissance en cas d’impayé plutôt qu’à des coupures d’électricité", souligne Olivier Challan Belval, le médiateur de l’énergie, dans un communiqué, ce jeudi 30 mars.