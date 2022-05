Le Nigéria est le premier pays à maintenir ses avions au sol à cause de l'augmentation du prix du carburant

Avion

Le Nigeria devient le premier pays à maintenir ses avions au sol lundi, la flambée des prix du carburant aviation rendant les vols non rentables indique l'agence Bloomberg.

Les opérateurs aériens "interrompront leurs opérations dans tout le pays" jusqu'à nouvel ordre, a déclaré leur syndicat dans un communiqué. C'est le dernier signe de l'impact généralisé de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La guerre a provoqué une perturbation massive des marchés de l'énergie, les matières premières russes utilisées pour produire du carburéacteur et du diesel devenant indisponibles dans de nombreuses régions du monde. La Chine a également réduit son quota d'exportation de produits pétroliers, limitant les approvisionnements.

La perte de 3,2 millions de barils par jour de capacité de raffinage pendant les années pandémiques n'aide pas non plus. Les 23 compagnies aériennes nigérianes affirment qu'elles « subventionnent » les vols depuis quatre mois et ne peuvent plus absorber les coûts