Le coût énorme du crime et des délits en France

Selon un rapport, les homicides en France coûtent un peu plus de 3 milliards d'euros par an

Selon un rapport du chercheur Jérémie Vandenbunder sur «les coûts du crime en France» cité par Le Figaro,"le seul coût annuel des homicides - 880 faits en 2019 - est évalué à un peu plus de 3 milliards d’euros.

Les bases de calcul sont celles utilisées pour la sécurité routière: le préjudice est évalué à environ 3,5 millions d’euros par accidenté décédé (assurances, coûts médicaux, indemnisations, etc.) souligne Le Figaro.

De son coté, le coût annuel des agressions pysiques peut être estimé à 69 milliards d'euros.

Et le coût des cambriolages 311 000 en 2017, plus 313 000 tentatives a entraîné des dégradations d'un montant de 495 millions d'euros plus la valeur des objets volés qui atteint 815 millions d'euros. Soit au total : 1,3 milliard d'euros.

Par ailleurs les fraudes aux prestations sociales coûteraient 800 millions d'euros, et les fraudes à la TVA représenteraient 14 milliards d'euros de manque à gagner en 2019.