Le camp présidentiel soutiendra un candidat de droite face à François Hollande, affirme le Premier Ministre

Gabriel Attal a annoncé que le camp présidentiel soutiendrait le candidat LR en Corrèze face à François Hollande.

Il peut être constaté que François Hollande ne verra pas sa candidature en Corrèze entravée par un concurrent macroniste. La majorité présidentielle sortante a décidé de ne pas présenter de candidat aux législatives dans une soixantaine de circonscriptions, dont celle de l’ancien président socialiste. Mais elle a en revanche choisi d’apporter son soutien au candidat de droite, comme l’a affirmé lundi sur RTL Gabriel Attal.

« Nos candidats sont les candidats utiles contre les extrêmes pour éviter l’arrivée des extrêmes au pouvoir. C’est le cas dans la quasi-totalité des circonscriptions », a-t-il déclaré. La majorité réunie sous la bannière « Ensemble pour la République » présente ainsi 489 candidats aux élections législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, dans 577 circonscriptions. « Il y a quelques circonscriptions, une soixantaine, où on sait que ce ne seraient pas nos candidats qui seraient les mieux placés pour éviter la victoire des extrêmes. Et dans ces cas-là, on soutient un autre candidat », a ajouté le premier ministre.

François Hollande, qui se présente dans la 1ère circonscription de Corrèze, est « candidat dans l’alliance France Insoumise et donc évidemment, ce n’est pas cette alliance-là qu’on souhaite voir gagner pour le pays », a expliqué le chef du gouvernement, pour qui « il y a d’autres candidats dans la circonscription plus à même d’éviter la victoire du RN ». Il a ainsi cité le LR Francis Dubois, candidat à sa réélection, « qui le permet dans de meilleures conditions ».

D’après Gabriel Attal, « il y a trois choix. Il y a l’alliance menée par La France insoumise, il y a l’alliance menée par le Rassemblement national, les extrêmes, qui seraient une catastrophe en termes de climat social (...) et qui se traduiraient par une saignée pour nos classes moyennes », et un « troisième bloc », celui du camp présidentiel. Bien que pris de court par la dissolution annoncée par Emmanuel Macron, la majorité des députés sortants Renaissance, MoDem et Horizons rempile pour un nouveau mandat. Selon les listes des candidats investis, la majorité présidentielle ne présente notamment pas de candidat dans certaines circonscriptions détenues par des élus de droite ou de gauche ou du groupe centriste Liot jugés constructifs, d’après des sources concordantes. Vingt-quatre des trente-cinq ministres du gouvernement Attal sont candidats, à commencer par le Premier ministre dans les Hauts-de-Seine.