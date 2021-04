Depuis le début de l'année, l'indice a bondi de 10,45% et il dépasse aujourd'hui son pic d'avant-crise. Avec cette croissance, il affiche l'une des meilleures performances boursières mondiales en 2021, devant le Dow Jones (+9,45 %) ou le S & P 500 (+8,68 %).

Auparavant, il n'avait atteint ce sommet qu'en 2007 avec 6.168,15 points. Mais le record historique reste le 4 septembre 2000 où il avait atteint 6.922 points.

Malgré le troisième confinement, les marchés ignorent les difficultés actuelles et se projettent dans l'après-Covid. Néanmoins, un an après le début de la crise la moitié de l'indice est en recul comme la Société Générale qui accuse 28% de baisse. Mais certains pourtant profitent la perspective d'un emballement de l'activité économique comme ArcelorMittal avec 58% et LVMH qui est devenue première capitalisation européenne.

Pour Emmanuel Cau de Barclays interrogé par Les Échos, il faut être toutefois prudent car « Alors que les actions et les rendements obligataires ont maintenant entièrement récupéré leurs pertes du premier trimestre 2020, la reprise est en train de passer à une phase plus mature et plus volatile ». Il poursuit en soulignant le potentiel de hausse limité pour les indices européens avec des secteurs toujours englués dans la crise.