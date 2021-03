Compte Twitter Jean-Michel Blanquer

Dimanche soir, Jean-Michel Blanquer a publié sur son compte Twitter sans commentaire, une vidéo YouTube montrant des adultes et des enfants américains demander, en chantant sur la musique de Pink Floyd, « Another brick in the wall », de pouvoir retourner à l'école plein temps où ils ne vont plus normalement depuis un an.

Le syndicat SNES-FSU (Syndicat National des Enseignements de Second degré, qui se présente comme syndicat majoritaire des lycées et des collèges) a répondu, sur Twitter, au ministre de l'éducation avec une vidéo montrant des extraits de déclarations de Blanquer. Le syndicat voulait ainsi dénoncer "Un an de Covid dans l'Education nationale (mars 2020-mars 2021) ordres, contre-ordres, approximations, annonces de dernière minute".