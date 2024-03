La Suède officiellement devenue le 32e membre de l'Otan

La Suède est officiellement devenue membre de l'OTAN, ce jeudi 7 mars.

La Suède est officiellement devenue le 32ème membre de l'Otan, ce jeudi 7 mars. Après deux ans de tractations, cette étape majeure met ainsi fin à deux siècles de neutralité et de non-alignement militaire pour le pays. Cette ratification a été obtenue après de longues négociations avec certains membres de l'Alliance.

"La Suède est désormais membre de l'Otan. Merci à tous les Alliés de nous accueillir en tant que 32e membre. Nous nous efforcerons de parvenir à l'unité, à la solidarité et au partage des charges, et nous adhérerons pleinement aux valeurs du traité de Washington : la liberté, la démocratie, la liberté individuelle et l'Etat de droit. Plus forts ensemble", a écrit sur X, le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, pendant son déplacement à Washington.

Le président américain, Joe Biden, a assuré qu’avec l’adhésion de la Suède, l'Otan était "plus forte que jamais". Le président russe, Vladimir Poutine, "voulait diviser" l'Alliance en attaquant l'Ukraine, mais l'organisation transatlantique est au contraire "plus unie, déterminée et dynamique que jamais", a-t-il encore affirmé.