Centrale à charbon Allemagne

La sécheresse qui frappe l'Europe perturbe la navigation et le transport de marchandise sur le Rhin souligne le Daily Telegraph.

Il ne reste plus que 37 cm sous la quille des péniches les plus chargées. Si la baisse continue, les transports seront remis en cause au niveau de Kaub, une ville située dans le Land de Rhénanie-Palatinat en Allemagne, à un endroit où se forme un goulot d'étranglement, et un point de référence pour la navigation le long de ce fleuve qui coule sur environ 1 288 kilomètres de la Suisse à la mer du Nord.

Des millions de tonnes de marchandises sont transportées sur le Rhin qui traverse l'Europe

Le manque d'eau entrave déjà l'acheminement du charbon et des produits pétroliers en amont du fleuve. Les données historiques montrent que le niveau d'eau de Kaub a tendance à continuer à baisser d'ici à début octobre, et donc, les transporteurs s'inquiètent.