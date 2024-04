Des soldats russes lors d'une cérémonie

Le ministère russe de la Défense a affirmé ce mercredi 3 avril observer une « hausse significative » des recrutements depuis l'attentat meurtrier du 22 mars contre la salle de concert du Crocus City Hall de Moscou, assurant que ces nouveaux enrôlés voulaient « venger » les victimes. Les centres de recrutement « ont enregistré une hausse significative du nombre de personnes souhaitant signer des contrats (...) depuis une semaine et demie », a déclaré le ministère, ce qui correspond à l'attaque du Crocus City Hall ayant fait au moins 144 morts le 22 mars.

Selon le ministère, les nouvelles recrues, lors d'entretiens, « ont indiqué que leur principale motivation pour signer un contrat était le désir de venger les victimes de la tragédie » du Crocus City Hall. Depuis le début de l'année, « plus de 100.000 personnes se sont déjà inscrites sous contrat dans les forces armées », a ajouté le ministère.

Les campagnes de recrutement au sein des forces armées russes se fait en continu via les réseaux sociaux, des affiches dans les rues, ou encore en via des promesses d’avantages particulièrement alléchantes pour les futurs soldats. En outre, l'armée assure que ces nouvelles recrues ne seront pas envoyées en Ukraine, après plus de deux ans d'offensive contre Kiev.

Alors que groupe jihadiste État islamique (EI) a revendiqué la responsabilité de cet attentat - le plus meurtrier en Russie depuis une vingtaine d’années - le Kremlin insiste sur un lien entre l’Ukraine et l’attaque.