La Russie a dépensé des millions de dollars pour soutenir des partis politiques étrangers dans le monde entier

Le Kremlin

La Russie a secrètement versé au moins 300 millions de dollars à des partis politiques étrangers et des candidats dans plus de vingt pays depuis 2014 dans le but d'influencer les événements politiques au-delà de ses frontières, selon les services de renseignement américain révèle le Washington Post.

"En mettant en lumière les financements politiques secrets russes et les tentatives russes de saper les processus démocratiques, nous informons ces partis et candidats étrangers que s'ils acceptent secrètement de l'argent russe, nous le ferons savoir", a déclaré un haut responsable qui s'est entretenu avec des journalistes, sous couvert d'anonymat.

Selon des responsables américains, les pays concernés et les sommes en cause pourraient être plus importantes que celles qui ont été découvertes.

Bien que ces informations ne concernent pas les efforts d'influence de la Russie aux États-Unis, ce haut responsable a reconnu que cette question était un défi majeur nécessitant un travail continu pour protéger le système politique et les élections américaines.