La prolongation jusqu'à 80 ans de la durée de vie du parc nucléaire n'est « pas un tabou », selon un responsable d'EDF

Auditionné jeudi à l'Assemblée nationale, Cédric Lewandowski, directeur exécutif d'EDF chargé du parc nucléaire et thermique, a évoqué le prolongement de la durée de vie des centrales nucléaires françaises.

« Aujourd'hui, le grand consensus scientifique, technique et économique, est que notre parc est adapté pour aller à 60 ans (...). La question du passage de 60 à 80 ans exige un certain nombre de travaux d'études et donc nous les engageons », a ajouté le chef du nucléaire de l'énergéticien, ex-directeur de cabinet de Jean-Yves Le Drian au Quai d'Orsay.

Selon lui, « les 80 ans, ce n'est pas un tabou ». Cédric Lewandowski se base sur l'exemple américain. « Six réacteurs aux États-Unis ont obtenu une licence d'exploitation jusqu'à 80 ans et il se trouve que nos technologies sont à peu près similaires », a-t-il souligné devant les députés, dans le cadre des auditions sur les « raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France ».