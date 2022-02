Le fleuve Tigre en Irak

Les rivières du Pakistan, de Bolivie et d'Éthiopie sont parmi les plus polluées

Le paracétamol, la nicotine, la caféine , plus les médicaments contre l'épilepsie et le diabète ont été largement détectés dans une étude de l'Université de York selon la BBC.

L'impact de bon nombre des composés pharmaceutiques les plus courants qui sont présents dans les rivières est encore largement inconnu.

Mais il est déjà bien établi que les contraceptifs humains dissous peuvent avoir un impact sur le développement et la reproduction des poissons, et les scientifiques craignent que la présence accrue d'antibiotiques dans les rivières ne limite leur efficacité en tant que médicaments.

L'étude a porté sur des prélèvements d'eau de plus de 1 000 sites dans plus de 100 pays. Plus d'un quart des 258 cours d'eau étudiés contenaient ce que l'on appelle des « ingrédients pharmaceutiques actifs » présents à un niveau jugé dangereux pour les organismes aquatiques.

Les rivières du Pakistan, de Bolivie et d'Éthiopie sont parmi les plus polluées. Les rivières d'Islande, de Norvège et de la forêt amazonienne sont les mieux préservées..