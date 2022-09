Charles III

Le roi Charles III s'est exprimé pendant près de dix minutes dans une intervention enregistrée dans le salon bleu de Buckingham, assis à un bureau sur lequel était posé une photo de sa mère. Il a bien sûr salué la mémoire de sa mère, saluant au passage son sens de l'humour.

"La reine a eu une belle vie" dit Charles III évoquant sa tristesse personnelle, celle de sa famille, celle du peuple britannique, et celle des pays du Commonwealth. Elle s'est engagée de manière personnelle et profonde de se dévouer à son pays. Et elle a consacré sa vie au service de son pays.

Charles s'est engagé lui aussi "à vous servir, avec loyauté, respect et amour ma vie va changer. Je compte aussi sur l'amour de ma femme adorée (...) J'exprime mon amour à son fils William, son successeur, et à Harry et Meghan qui continuent leur vie à l'étranger (...) Et je vous présente mes sincères remerciements pour votre soutien."

Puis, en conclusion, le nouveau roi a souhaité que les anges accompagnent sa défunte pendant son dernier voyage