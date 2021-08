La pénurie de puces électroniques commence à toucher les produits grand public

Barettes de mémoire pour ordinateurs

Jamais le monde n’avait consommé autant de semi-conducteurs. Cette année la production mondiale devrait atteindre 527 milliards de dollars, en hausse de 19,7 % sur un an, selon World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Cette ruée sur les puces a entraîné des ruptures de stocks dramatiques pour certains secteurs souligne Le Figaro.

Les tensions sont telles sur le marché des puces éléctroniques sont telles qu’il faut craindre des hausses de prix des produits électroniques. D’autant qu’ils sont soumis, comme de nombreux secteurs, à la flambée des cours des autres matières premières - l’aluminium, les plastiques -, même les prix des emballages sont orientés à la hausse. Le secteur n’échappe pas non plus à la hausse des coûts du fret. En conséquence, des ruptures d’approvisionnement sont à craindre ajoute Le Figaro.

Certaines catégories de produits sont d’ores et déjà victimes de pénurie dans les rayons. Ainsi, des références commencent à manquer parmi les téléviseurs les plus petits, victimes d’un véritable effet domino. Fautes de LED - qui sont des composants électroniques -, les fabricants de dalles, éléments fondamentaux pour les écrans de télé et les moniteurs PC, n’ont pu assurer l’intégralité de leur production. Et cela s’est répercuté sur les téléviseurs, venant encore compliquer le quotidien du secteur précise Le Figaro.