La mort d'Elizabeth II : record du nombre de messages sur Twitter

Elizabeth II

La disparition d'Elizabeth II restera également dans les annales des réseaux sociaux, à commencer par Twitter selon BFMTV.

D'après les données récoltées par la plateforme d'analyse Visibrain et fournies à BFMTV, la mort de la souveraine britannique a battu un record historique sur la plateforme, avec un pic de 1834 tweets par seconde.

Auprès de BFMTV, Visibrain assure que, selon le critère du nombre de publications par seconde, le décès de la reine d'Angleterre a été 1,7 fois plus commenté que la finale de la Coupe du monde de 2018, et 4,2 fois plus commenté que l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.

On note que le compte Twitter officiel @RoyalFamily a annoncé le décès de la reine, à 19.30 h, un message accompagné d'une photo du visage de la reine en noir & blanc.

Ce tweet a été partagé près d'un million de fois, et "liké" plus de deux millions de fois.