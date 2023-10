© Bertrand GUAY / AFP

Ralentissement des prix

«La France est en train de sortir de la crise inflationniste», estime Bruno Le Maire

L'inflation ralentit nettement en octobre, à 4% sur un an selon l'Insee. Cette baisse serait due au ralentissement sur un an des prix de l'énergie, de l'alimentation et, dans une moindre mesure, des produits manufacturés.