COP26

La conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui s’est tenue à Glasgow (COP26) a réuni 120 dirigeants mondiaux et plus de 40 000 participants inscrits, dont 22 274 délégués de parties, 14 124 observateurs et 3 886 représentants des médias.

Alok Sharma, président du sommet sur le climat Cop26, s'était rendu dans plus de 30 pays alors qu'il se préparait pour le sommet.

L'année dernière, les ministres et les fonctionnaires du gouvernement ont parcouru quatre millions de kilomètres vers d'autres pays. "La majorité des voyages internationaux ont soutenu la réalisation du sommet du G7 et de l'agenda de la Cop26", indique un rapport. Le député conservateur Sir John Redwood a déclaré: "J'ai dit à l'époque que la Cop26 devrait se tenir en ligne." Si vous voulez faire la leçon au reste du monde sur l'utilisation de moins de carbone, vous devez donner l'exemple".

La COP26, conférence sur le changement climatique de Glasgow en novembre 2021, a coûté près de 300 millions d'euros aux contribuables du Royaume Uni.