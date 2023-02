Il est spécifié que les membres de la Commission doivent retirer TikTok de leurs appareils le plus vite possible et au plus tard le 15 mars.

La Commission européenne demande à ses salariés de supprimer TikTok au plus vite avec Atlantico Rédaction

Les craintes autour de TikTok semblent avoir franchi l’Atlantique. Alors que les Etats-Unis tentent d’interdire l’application chinoise de leur territoire, la Commission européenne s’inquiète à son tour. Elle a demandé par mail à ses salariés de supprimer la plateforme de leurs téléphones aussi bien professionnels que personnels. "Afin de protéger les données de la Commission et de renforcer sa cybersécurité, le conseil d’administration de la CE a décidé de suspendre l'application TikTok sur les appareils d’entreprise et les appareils personnels inscrits aux services d’appareils mobiles de la Commission", indique le mail consulté par le site Euractiv. Il est spécifié que les membres de la Commission doivent retirer TikTok de leurs appareils le plus vite possible et au plus tard le 15 mars. S’ils ne respectent pas ce délai, les applications utilisées dans le cadre de leur fonction, telles que les mails de la Commission ou Skype Entreprise, seront désactivées.