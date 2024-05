La Cnil épingle le réseau logistique d’Amazon en France pour avoir «surveillé ses salariés»

Le géant a été condamné à une amende de 32 millions d’euros.

La Commission nationale de l'informatique et des libertés - plus communément appelée la Cnil - vient d’annoncer avoir sanctionné Amazon France Logistique «d’une amende de 32 millions d’euros pour avoir mis en place un système de surveillance de l’activité et des performances des salariés excessivement intrusif».

Dans un communiqué, la Cnil a notamment expliqué que «des indicateurs mesurant les temps d’inactivité des scanners des salariés» avaient été mis en place. En outre, l’instance a jugé «illégale» la mise en place d’un système mesurant aussi précisément les interruptions d’activité et conduisant le salarié à devoir potentiellement justifier de chaque pause ou interruption.