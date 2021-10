RATP

Salariés et chômeurs sont appelés à faire grève et à manifester mardi dans toute la France, pour exiger des « réponses urgentes », notamment sur la question des salaires, et remettre les questions sociales au coeur du débat, à un peu plus de six mois de la présidentielle note Le Parisien.

Quelque 200 points de rassemblement sont prévus partout en France, selon Céline Verzeletti, secrétaire confédérale de la CGT.

La grève s’annonce cependant assez peu suivie dans les transports, la SNCF prévoyant un trafic « normal » pour les TGV, et « quasi normal » pour les TER,

À la RATP, « le trafic sera normal » sur les réseaux « métro, RER (A et B) et tramway, sauf le tramway T3 A. Et la circulation des bus sera « légèrement perturbée »