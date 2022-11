La baisse de la fertilité masculine est un phénomène mondial

Bébés

Le déclin rapide de la fertilité masculine ne concerne pas seulement les pays du Nord, mais le monde entier souligne Le Monde qui cite la revue Human Reproduction Update.

"Les causes de ce déclin font, depuis une vingtaine d’années, l’objet de nombreuses recherches, pointant des facteurs individuels liés au mode de vie (tabagisme, sédentarité, alimentation, etc.) et des causes environnementales liées à la pollution atmosphérique, à divers médicaments et à l’omniprésence de certaines substances de synthèse dans l’environnement et la chaîne alimentaire (plastifiants et pesticides notamment)" ajoute Le Monde.

"Nous avons entre les mains un problème grave qui, s’il n’est pas maîtrisé, pourrait menacer la survie de l’humanité " note l'épidémiologiste Hagai Levine.

Pour la chercheuse américaine Shanna Swan, la fertilité des hommes et des femmes chutent probablement au même rythme. Si l’on parle moins de la santé reproductive des femmes, ajoute Dr Swan, c’est pour une raison simple : « Il est bien plus difficile de compter des ovules que des spermatozoïdes. »