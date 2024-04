L’Iran représente “un défi de sécurité” pour l’Europe selon Sébastien Lecornu

Un panneau représentant les missiles iraniens, à Téhéran - ATTA KENARE / AFP

La France, affirme Sébastien Lecornu dans les colonnes du Parisien à qui il a accordé un entretien exclusif, “fait tout pour éviter l’escalade” au Moyen et au Proche-Orient. Selon lui, Téhéran “présente un défi de sécurité, non seulement pour Israël et les pays de la région, mais aussi pour l’Europe”. Dans le détail, le ministre a choisi de pointer du doigt l’agenda “de déstabilisation” de l’Iran, lequel menait le 13 avril dernier une attaque de grande ampleur contre Israël, à l’aide de drones et de missiles, note BFMTV. 350 appareils et missiles ont été envoyés, dont une majorité à pu être interceptée.

La menace que représente l’Iran, affirme le ministre, est concrète et multi-factorielle : il pointe du doigt le fait “qu’il y a toujours des ressortissants français otages d’Etat en Iran”. En tout et pour tout, ce sont quatre Français qui sont aujourd’hui détenus par Téhéran. Le ministre évoque aussi le programme nucléaire que développe l’Iran et qui “fait peser un risque de prolifération” ainsi que l’aide apportée par ce même Etat à la Russie dans sa guerre contre l’Ukraine “notamment via ses drônes Shahed”. Et lui de poursuivre, estimant que “l’Iran a franchi une étape samedi dernier, en attaquant Israël directement sur son sol”.

En dépit de tout cela, a tenu à préciser Sébastien Lecornu, la France n’est “pas en guerre contre l’Iran”, quand bien même il est “clair que nos forces armées participent à la maîtrise d’une escalade”. L’Hexagone fait en effet partie des nations alliées d’Israël ayant aidé à intercepter les tirs précédemment évoqués.