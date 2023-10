Selon l'Insee, le pouvoir d'achat va progresser de 1,2% cette année

Sur fond de revalorisations plus dynamiques des salaires et de ralentissement de l’inflation, l’Insee affirme que le pouvoir d'achat des ménages augmente cette année. Le pouvoir d’achat des ménages va progresser de 1,2% en 2023, soit +0,7% par unité de consommation.

Alors que le ressenti des Français est sans doute différent, il s’agit d’une moyenne qui « masque des disparités », souligne Olivier Simon, chef de la division synthèse conjoncturelle à l’institut de la statistique. Une bonne surprise dans un contexte de persistance de l’inflation, à 4,9% en septembre sur un an.

Au cours des six premiers mois de l’année, le salaire réel des Français, soit leur pouvoir d’achat, a reculé (-1,9% au deuxième trimestre) mais la tendance s’améliore peu à peu. « Quelle est la différence entre 2023 et 2022 ? Il faut voir que les termes de l’échange se sont nettement améliorés, c'est-à-dire qu’en 2022, les coûts des intrants étaient très élevés, les coûts de nos importations étaient beaucoup plus dynamiques que ceux de nos exportations. La situation s’est retournée en 2023. Cette amélioration des termes de l’échange apporte un peu d’air aux revenus des ménages et des entreprises, directement ou indirectement », a expliqué sur BFM Business Julien Pouget, chef du département de la conjoncture à l'Insee.

Sur la seconde moitié de l’année, « les revenus d’activité seraient relativement dynamiques », selon l’Insee. Ainsi, les salaires réels rebondiraient au deuxième semestre, grâce au ralentissement récent de l’inflation et à la prise en compte de l’inflation passée dans les renégociations salariales. Sans oublier le versement en fin d’année de la prime de partage de la valeur. « Au total sur l’ensemble de 2023, l’évolution du salaire mensuel par tête marchand non agricole serait ainsi similaire à celle des prix à la consommation », anticipe l’institut.

De plus, les revenus de la propriété qui augmenteraient fortement, « portés par le dynamisme des dividendes et de la hausse des intérêts reçus (dépôts bancaires, assurance-vie) dans le contexte de relèvement des taux interbancaires ». De plus, la hausse des prestations sociales contribuerait à soutenir le pouvoir d’achat, d’autant qu’elles « seraient également soutenues par des mesures d’aides spécifiques, comme le versement de l’indemnité carburant en début d’année », souligne encore l’Insee.