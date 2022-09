L'humour de l'entraineur du PSG sur le moyen de transport choisi pour son équipe passe très mal

Christophe Galtier

Question d'un journaliste de LCI sur un Paris-Nantes en train plutôt qu'en avion et réponse de l'entraîneur du PSG Christophe Galtier : « pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà. »

Interrogés en conférence de presse sur l'usage abusif des jets privés pour leurs déplacements, l'entraîneur et le capitaine du Paris SG ont affiché moquerie, condescendance et irresponsabilité. Une image hors sol qui leur collera longtemps aux crampons écrit Le Figaro.

"Le sujet valait tellement mieux que cette blague affligeante, ces rires obscènes. L'inquiétude de milliards de personnes méritait un plus d'intelligence, les préoccupations de dizaines de millions de Français auxquels le gouvernement réclame d'économiser le chauffage cet hiver, plus d'empathie que cette manifestation consternante d'un individualisme à tous crins, d'un égoïsme décomplexé" ajoute Le Figaro.

La réprobation a été unanime, la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera, ou la maire de Paris, Anne Hidalgo, en tête. Sans oublier le ministre de l'Economie sur BFMTV ce mardi matin : « Je pense que c’était le moment le moins opportun pour avoir un fou rire. Nous devons tous prendre le réchauffement climatique au sérieux », a expliqué Bruno Le Maire.

"Déplacement en jet privé: le PSG, Paris Sans Gêne" titre un billet de Thomas Legrand dans Libération : "Les images de Mbappé, gloussant dans son coude comme un collégien fayot après une vacherie du prof à l’encontre d’un cancre, sont pitoyables et gênantes."