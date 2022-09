PPDA

L’ex-journaliste Hélène Devynck qui accuse Poivre d’Arvor de l’avoir violée en 1993 et qui témoignait dans Libération en 2021, publie un récit dans lequel elle dénonce l’impunité du présentateur, l’inaction de TF1 et la «machinerie» qui a trop longtemps poussé les victimes à se taire.

Poivre d’Arvor ne dément pas la relation, mais il dément la contrainte. La justice a classé l’affaire en juin 2021, car prescrite. Journaliste à TF1 et LCI, Hélène Devynck a présenté les journaux télévisés durant dix ans.

Son livre Impunité (Seuil), sort le 23 septembre,

Dans une interview à Libération ce mardi, Hélène Devynck explique : "Des femmes nous contactent, plutôt que la police ou la presse. Elles ont lu le témoignage de l’une d’entre nous dans la presse, nous ont vu à la télévision et nous disent : «Voilà il m’est arrivé cela». Certaines veulent porter plainte, d’autres non. Quand elles veulent raconter ce qui leur est arrivé, nous leur donnons le numéro du procureur. Nous avions reçu 60 témoignages quand j’ai fini le livre. On est aujourd’hui à 90 récits que nous avons récoltés."

Par ailleurs, "Dans la tentaculaire affaire visant Patrick Poivre d’Arvor, deux nouvelles plaintes, pour un viol et des agressions sexuelles qui ne sont pas susceptibles de poursuites en raison de la prescription, ont été déposées ce mois-ci. Un autre signalement, portant sur une accusation de viol, également prescrite, a été adressé au procureur de la République chargé de la deuxième enquête préliminaire dans le dossier (une première avait été classée sans suite en juin 2021), ouverte en marge d’une instruction également en cours."

"Libération a rencontré les trois femmes à l’origine de ces actions judiciaires. Un point commun se dessine à travers leurs histoires : elles se déroulent dans le monde de l’édition, dont PPDA a longtemps été une figure puissante, publiée par les plus prestigieuses maisons d’édition et disposant de véhicules d’influence avec ses émissions littéraires".