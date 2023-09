L'été 2023 est le quatrième été le plus chaud depuis 1900 en France, annonce Christophe Béchu

L'été 2023 est «d'ores et déjà le quatrième été le plus chaud depuis 1900 en France», annonce Christophe Béchu.

Le ministre précise que la température moyenne nationale ces trois derniers mois a été «de 1,4 degré au-dessus des normales de saison».

La température moyenne en France métropolitaine a été de 21,8°C, jour et nuit confondus, en juin, juillet et août, rapporte Météo France.

Depuis dimanche 3 septembre, la chaleur s'impose dans tout le pays. Cette vague de chaleur pourrait durer et ainsi devenir l'une des plus intenses jamais observées en France, selon La Chaîne Météo. La France n’avait pas connu de début septembre aussi chaud depuis 1911, où l'été avait été exceptionnellement étouffant. Cette série pourrait donc être battue cette année.