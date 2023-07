L'association des maires de France appelle à se rassembler devant les mairies ce lundi

L'attaque à la voiture-bélier qui a visé le domicile du maire de L'Haÿ-les-Roses a provoqué une émotion immense dans le pays, et apporté une pierre de plus au débat sur la violence montante contre les élus de proximit alors qu'a eu lieu la cinquième nuit consécutive d'émeutes, en réaction à la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre en début de semaine. De quoi interpeller l'association des maires de France qui s'est fendue d'un communiqué indigné.

"Nous faisons face à un cycle inouï de violences, que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant en une délinquance de droit commun", y dénonce l'association, dont le président, le maire de Cannes David Lisnard, a appelé la population à se rassembler lundi 3 juillet à midi devant toutes les mairies. "On ne baisse pas les bras. (...) Nous ferons sonner les sirènes, nous porterons un appel commun et nous continuerons notre travail au quotidien pour que l'ordre revienne", a-t-il déclaré à TF1, appelant à un "sursaut civique".

Le communiqué indique également que "Les maires de France appellent à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part dans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre". Les maires sont en effet en première ligne façon à une société civile de plus en plus crispée, comme l'avait déjà montré la démission fracassante du maire de Saint-Brévin, Yannick Morez en mars dernier.

Le président de la République a annoncer recevoir mardi à l'Élysée "les plus de 220 maires des communes victimes d'exactions". Emmanuel Macron a demandé, lors d'une réunion avec plusieurs membres du gouvernement, à ses ministres "de continuer à être aux côtés des policiers, gendarmes, magistrats, greffiers, pompiers, élus mobilisés jour et nuit depuis cinq jours".

Dans tout le pays, des dizaines de communes sont touchées par d'importantes violences depuis mardi.