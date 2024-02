L'Arménie et l'Azerbaïdjan s'accusent de tirs, deux soldats arméniens tués selon Erevan

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement mardi 13 février d'avoir procédé à des tirs à leur frontière commune.

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se sont livrés deux guerres, dans les années 1990 et en 2020, qui ont fait des dizaines de milliers de morts, au sujet de l'enclave du Haut-Karabakh, finalement reconquise en septembre par les forces de Bakou.

L'Arménie et l'Azerbaïdjan se sont accusés mutuellement mardi 13 février d'avoir procédé à des tirs à leur frontière commune. "Selon de premières informations, il y a deux morts du côté arménien et des blessés", a déclaré le ministère arménien de la Défense. Selon le ministère, les tirs ont eu lieu à proximité de Nerkin Hand, un village dans la région de Siounik, frontalière à la fois de l'Azerbaïdjan et de l'enclave azerbaïdjanaise de Nakhitchevan, a précisé le ministère.

Pour sa part, le ministère azerbaïdjanais de la Défense a accusé dans un communiqué les forces arméniennes d'avoir tiré à deux reprises lundi soir sur ses positions "en direction du village de Kokhanabi, dans la région de Tovouz" au nord-ouest de l'Azerbaïdjan. Le ministère arménien de la Défense a rejeté ces accusations en affirmant qu'elles "ne correspondent pas à la réalité".