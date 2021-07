L'Angleterre exempte de quarantaine les voyageurs vaccinés en provenance de l’Union européenne et des Etats-Unis, sauf les Français

Une photo prise à Paris le 10 décembre 2020 montre un avis avertissant les voyageurs sur les mesures liées aux restrictions face à la Covid-19 à la gare du Nord.

Les voyageurs vaccinés contre la Covid-19 arrivant en Angleterre en provenance de l'Union européenne et des Etats-Unis sont exemptés de quarantaine. Cette mesure continuera de s’appliquer pour les Français néanmoins.

Les voyageurs complètement vaccinés contre le Covid-19 arrivant en Angleterre de l'Union européenne et des Etats-Unis seront désormais exemptés de quarantaine. Cette mesure a été annoncée ce mercredi par le gouvernement britannique.

Cette nouvelle règlementation entrera officiellement en vigueur à partir de lundi à 4 heures, selon le ministre des Transports, Grant Shapps, sur Twitter.

Pour les pays classés « orange », la grande majorité des destinations touristiques, dont l'Union européenne et les Etats-Unis, le Royaume-Uni impose une quarantaine d'au moins cinq jours aux voyageurs et des tests payants et onéreux.

Dorénavant et avec la nouvelle disposition annoncée ce mercredi, l'Angleterre appliquera la même mesure aux personnes vaccinées dans l'Union européenne ou aux Etats-Unis, pour les arrivées de tous les pays de la liste « orange », sauf la France, en raison de la présence du variant Beta.

Ces mesures ne concernent pas les pays classés « rouge » par Londres (l’Inde, les Emirats arabes-unis, l’Amérique du Sud...), d'où seuls les résidents au Royaume-Uni peuvent revenir, en observant une quarantaine à leurs frais dans des hôtels dédiés.