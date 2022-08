L'ancien responsable de la sécurité de Twitter accuse l'entreprise de "manquements flagrants"

Twitter visé par des accusations de la part de son ancien chef de la sécurité.

Le lanceur d'alerte, hacker, et chef de la sécurité de Twitter pendant environ deux ans, Peiter Zatko, fait état, dans une longue plainte, de manquement dans l'application des politiques de sécurité, de confidentialité et de modération du contenu remontent à 2011.

Zatko accuse Twitter, son directeur général, Parag Agrawal, et d'autres cadres, de "violations juridiques étendues", et notamment de déclarations trompeuses à la Commission européennes et aux utilisateurs. Il évoque aussi de fausses déclarations aux investisseurs et reproche à Twitter d'avoir agi avec "négligence et même complicité" à l'égard des efforts déployés par des gouvernements étrangers pour infiltrer la plateforme, selon la plainte déposée auprès de la S.E.C., consultée par le New York Times.

Dans une section de la plainte intitulée "Mensonges à Elon Musk à propos des bots", Peiter Zatko a expliqué que les tweets de M. Agrawal concernant le nombre de faux comptes sur la plateforme comme un "exemple de fausses déclarations de la part de Twitter". Une déclaration particulièrement sensible dans le contexte du bras de fer entre Elon Musk et Twitter suite à son retrait de la procédure du rachat.

Une porte-parole de Twitter a déclaré que Zatko avait été licencié en janvier 2022 pour "cause d'inefficacité et de mauvaises performances".