Heathrow

L'aviation civile pourrait mettre des années à se remettre de la pandémie : trop d'incertitudes et de contraintes

Seuls 19,4 millions de passagers ont transité par l'aéroport de Londres Heathrow en 2021 – moins d'un quart des niveaux de 2019 et même moins qu'en 2020, l'année où la pandémie de Covid-19 a commencé en mars souligne le quotidien britannique The Guardian.

L'aéroport d'Heathrow a indiqué qu'au moins 600 000 passagers avaient annulé leurs projets de voyage depuis l'aéroport en décembre à cause d'Omicron, avertissant que l'aviation mettrait des années à se remettre de la pandémie.

Heathrow explique que les passagers ont annulé leurs projets de voyage le mois dernier en raison de la variante Omicron et de l'incertitude causée par les restrictions de voyage imposées par le gouvernement.

L'aéroport le plus fréquenté du Royaume-Uni a de nouveau exhorté le gouvernement à supprimer toutes les exigences de test pour les passagers entièrement vaccinés et à établir des régles claires et prévisibles face aux éventuelles futures variantes du virus.

Heathrow a également demandé l'aide du régulateur, la Civil Aviation Authority, qui a approuvé une augmentation provisoire des redevances d'atterrissage de 22 £ à 30,19 £ par passager pour aider à récupérer les pertes causées par la pandémie.